Челябинцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

Правовые консультации будут организованы на базе Штаба общественной поддержки

Южный Урал присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи. В пятницу, 28 июня, в Штабе общественной поддержки Челябинской области (Кирова, 167) жители региона смогут получить правовые консультации по всем интересующим вопросам.

Участие в мероприятии примут специалисты Госжилинспекции, Росреестра, Федеральной службы судебных приставов, а также министерства соцотношений, регионального отделения Социального фонда России.

Желающие смогут задать вопросы уполномоченным по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Челябинской области. В Штабе будут работать адвокаты и нотариусы и представители Юридической клиники ЮУрГУ.

Обратиться может любой желающий с 10 утра до и полудня. Граждан просят по возможности иметь при себе копии документов, относящихся к проблеме.

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи реализуется под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ и Ассоциации юристов России.