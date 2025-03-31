Челябинцы смогут поклониться частице Животворящего Креста Господня

Реликвия будет доступна для поклонения верующим во время богослужений

В Христорождественский кафедральный собор Челябинска доставлена из Франции одна из величайших христианских святынь — частица Креста Господня. Помещенная в изысканный реликварий в форме тернового венца, святыня будет доступна для поклонения верующим во время богослужений, сообщают корреспонденты Первого областного медиахолдинга.

История обретения Креста Господня уходит вглубь веков, рассказывает старший священник собора иеромонах Алексий. Согласно преданию, после распятия Сына Божия место его смерти и погребения оставалось неизвестным на протяжении нескольких столетий. Иерусалим был разрушен римлянами в 70 году н. э., более того, во II веке император Адриан построил на этом месте храм Венеры, и только в IV веке святая равноапостольная Елена, мать императора Константина, предприняла поиски Креста Господня. Она обнаружила три креста, и для определения подлинного было совершено чудо: при прикосновении одного из крестов к умершему тот воскрес. После обретения святая Елена разделила Крест на части, отправив их в Рим и Константинополь. В дальнейшем частицы Креста распространились по различным христианским центрам.

Реликварий, который сейчас пребывает в храме, ориентировочно создан в XVII—XVIII веках, украшен тонкой чеканкой и драгоценными камнями и сам по себе является произведением искусства.

«В середине мы видим две частицы, соединенные в форме креста, — это и есть частицы с Креста, на котором был распят Христос», — поясняет отец Алексий.

Он добавил, что частица Животворящего Креста будет выноситься для поклонения во время утренних и вечерних богослужений в соборе, в том числе на Страстной неделе.