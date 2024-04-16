Челябинцы смогут останавливать транспорт движением руки

На двух маршрутах ввели остановки по требованию

В Челябинске на двух автобусных маршрутах — № 2 и 34 — некоторые остановки приобрели статус «По требованию». Пассажиры на улице смогут останавливать транспорт движением руки, а внутри — нажатием кнопки «Стоп». Об этом сообщили в пресс-центре городской Службы организации движения.



Остановить автобус «по требованию» можно на маршрутах:

на ул. Самохина — ул. Эльтонская 1-я;

на ул. Линейной — ул. Воробьева, Переезд, Связьстрой, ул. Линейная, База ПТК;

на пр. Ленина — Восточная проходная, Завод шлифизделий;

на ул. Худякова (по маршруту 2) — городской пляж.

Такие же остановки введут в работу на улице Линейной и проспекте Ленина на садовых маршрутах № 55с и 57с после их запуска.

«Остановки по требованию позволяют экономить время в пути: автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход. А еще это помогает сохранять комфортную температуру в салоне — тепло зимой и прохладу летом», — уточнили в пресс-службе.

Для того чтобы выйти на одной из этих остановок, нужно заранее нажать кнопку STOP на поручне в салоне. На остановке достаточно поднять руку так, словно ловите такси.

Информацию об остановках по требованию с 1 мая будут транслировать на экранах в автобусах и дублировать речевым информатором.