Челябинцы смогут найти кабинет врача в мобильных картах

Сервис уже доступен посетителям поликлиники № 3

На картах 2ГИС появилась возможность увидеть расположение кабинетов, отделений, регистратуры и лифтов поликлиники № 3 на улице Воровского. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского отделения Сбербанка.

На сегодняшний день в геосервисе уже есть около двух с половиной тысяч поэтажных карт крупных российских зданий, а по инициативе уральского подразделения Сбербанка стартовал проект по созданию подробных планов медицинских учреждений. По словам организаторов, это позволит сэкономить время всем, кто пользуется услугами крупнейших больниц региона.

Поэтажная схема поликлиники № 3 ЦГКБ № 1 вместе с прилегающей территорией уже доступна в мобильном приложении и на сайте 2ГИС.