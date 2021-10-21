Челябинцы смогут напрямую летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Компания Аэрофлот получила разрешение «Росавиации» на рейсы в Египет

«Аэрофлот» сможет организовать рейсы из Челябинска в Египет. Как следует из опубликованного приказа «Росавиации», российским авиакомпаниям выданы почти 170 допусков на полеты в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и Каир из ряда российских городов.



В числе прочих допуск получен и на направление Челябинск — Египет, именно для «Аэрофлота». Кроме того, разрешение на египетские рейсы из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Уфы и других городов получили авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Red Wings и другие отечественные перевозчики.