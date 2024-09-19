Челябинцы смогут подавать в «управляйки» коллективные обращения соседей

Все будет происходить в онлайн-формате

Жители Челябинской области теперь смогут составлять коллективные заявки в управляющие компании. В приложении «Госуслуги. Дом» появилась функция совместного онлайн-обращения соседей, которое упростит взаимодействие между жильцами дома и «управляйками». Об этом рассказали в пресс-службе «ГЖИ Челябинской области».

Коллективная заявка создается при нажатии на специальную «галочку» во время создания обращения в приложении «Госуслуги. Дом». После отправки коллективной заявки другим собственникам также придет пуш-уведомление, и они смогут присоединиться к ней в разделе «Заявки соседей». С соседями можно будет поделиться ссылкой на обращение в соцсетях.

«Коллективная заявка — важный инструмент вовлечения соседей в жизнь дома. Она позволит объединиться собственникам многоквартирного дома для решения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью управляющей организации. Кроме того, коллективная заявка сделает обращения жильцов более структурированными и выведет на первый план самые важные вопросы», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Инициатор заявки может отправить ее в «управляйку», когда к ней присоединится хотя бы еще один собственник. Когда управляющая организация ответит, все соседи получат уведомления. А если заявка становится неактуальной, ее можно будет удалить.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить приложение «Госуслуги. Дом» до последней версии.