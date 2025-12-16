Челябинцы смогут накрыть стол на Новый год за 10 тысяч рублей

Эксперты подсчитали сумму затрат по случаю праздничного ужина

Средняя стоимость продуктовой корзины для новогоднего застолья обойдется россиянам в 10 тысяч рублей. Расчет был с условием наличия на столе горячего блюда в виде курицы, овощной нарезки, закусок из солений, сыра, колбасы и бутербродов с икрой, а также салатов, торта и фруктов на компанию из четверых человек.

«Два килограмма запеченной курицы, 500 граммов картофеля и чеснок обойдутся россиянам в 511 рублей. Овощная нарезка — по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени будет стоить 512 рублей. В числе закусок наиболее дорогими станут бутерброды с красной икрой. Продукты для 12 бутербродов стоят примерно 2,6 тысячи рублей. То же блюдо со шпротами выйдет на 304 рубля. На мясную и сырную тарелки — 400 граммов сыра, по 300 граммов копченостей и колбасы — россиянам придется потратить около 1,2 тысячи рублей», — сообщает irk.ru.

Чтобы сделать «Оливье» на четверых, понадобится 576 рублей, а «Сельдь под шубой» будет скромнее — 291 рубль. Соленья стоят 230 рублей, если у кого-то будут свои — получится сэкономить. За набор фруктов по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов нужно отдать 892 рубля. Торт весом 800 граммов стоит порядка 718 рублей.

Средний чек за бутылку шампанского выходит в 425 рублей, вина — 513, коньяка — 820. Упаковка чая в 25 пакетиков — это примерно 85 рублей, сок — 136, минеральная вода — 78. Данные о расчетах предоставлены Единой межведомственной информационно-статистической системой за ноябрь.

