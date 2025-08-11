Челябинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа

Можно будет увидеть до 100 падающих «звезд» в час

В августе жители Челябинской области смогут насладиться зрелищем самого известного «звездного дождя» года — метеорного потока Персеиды, сообщает Московский планетарий. Максимальная активность этого метеорного потока ожидается в ночь с 12 на 13 августа в 23:00 по московскому времени.

Период наблюдения за Персеидами длится с 17 июля по 24 августа, однако именно эта ночь предоставит наилучшие условия для наблюдения метеоров. В ясную погоду и при отсутствии городской засветки, челябинцы смогут увидеть до 100 метеоров в час, что соответствует 1-2 метеорам в минуту. Метеоры видны невооруженным глазом.

Радиант Персеид, то есть область неба, откуда, кажется, вылетают метеоры, расположен в созвездии Персей. После захода Солнца радиант виден на северо-восточном горизонте, а к полуночи поднимается высоко в небо, обеспечивая видимость метеоров по всему небосводу.

Лучшие места для наблюдения — вдали от городских огней, желательно на расстоянии не менее 30 км от населенных пунктов.