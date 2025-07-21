С 5 августа рейсы на юг запускают «Уральские авиалинии», сообщает телеграм-канал авиаперевозчика.

Ожидается, что самолет Екатеринбург-Геленджик-Екатеринбург будет летать три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам.

Все рейсы будут прямыми.