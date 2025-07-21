Челябинцы смогут летать в Геленджик из Екатеринбурга

Первый перелет запланирован на 5 августа

С 5 августа рейсы на юг запускают «Уральские авиалинии», сообщает телеграм-канал авиаперевозчика.



Ожидается, что самолет Екатеринбург-Геленджик-Екатеринбург будет летать три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам.



Все рейсы будут прямыми.