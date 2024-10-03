Челябинцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей

Такие устройства стали популярнее в 30 раз

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МТС объявила о старте нового эксклюзивного предложения для покупателей смартфонов HUAWEI в магазинах и на сайте МТС. Клиенты могут получить скидку до 8 тысяч рублей при покупке смартфонов HUAWEI и продуктов цифровой экосистемы.

Для участия в акции абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции. Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

Смартфоны, участвующие в акции: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70.

Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

«Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают устройства HUAWEI. Например, в этом году интерес к смартфонам HUAWEI в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке»,— комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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Рекламодатель — ПАО «МТС».