Челябинцы смогут доверить контроль над банковскими операциями родственникам

Вводится новая мера защиты от мошенников

С 1 сентября в России заработает сервис «второй руки», призванный защитить граждан от мошенников. Россияне смогут доверить контроль над банковскими операциями родственникам или друзьям, у которых будет право отклонять подозрительные переводы, сообщили в пресс-службе Центробанка.

При сомнительных операциях у доверенного лица будет 12 часов на то, чтобы отклонить или подтвердить их. Сервис будет уведомлять о необычных для клиента переводах с использованием карты и Системы быстрых платежей, также о снятии наличных.

Подключить услугу можно будет в банке. Если же клиент откажется от нее, то отключат сервис только через 24 часа. Такой период охлаждения снизит риск отключения услуги под влиянием мошенников, отмечают в ЦБ.

Кстати, доступа к счетам и прав на самостоятельные операции у доверенных лиц не будет.

Мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан — подростков и пожилых людей.