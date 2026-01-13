Челябинцы смогут бесплатно сдать генетические тесты с 2026 года

Такая возможность появится у будущих родителей

С 2026 года генетические тесты включили в программу государственных гарантий, в том числе в Челябинской области. Теперь будущие родители могут сдать их бесплатно, сообщает ТАСС.

К бесплатным тестам относятся проверки на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Такие анализы рекомендуют проходить парам с высоким риском рождения ребенка с наследственным заболеванием (например, если оба родителя — носители мутации). Процедура позволит отобрать для имплантации эмбрион без опасных мутаций, значительно снизив вероятность рождения ребенка с тяжелой патологией.

