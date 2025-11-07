Челябинцы смогут бесплатно привиться от гриппа в ТРК «Алмаз»

Пройти вакцинацию можно будет в субботу, 8 или 15 ноября

Областная клиническая больница № 2 организует мобильный прививочный пункт в ТРК «Алмаз». Бесплатная вакцинация от гриппа будет доступна всем желающим по субботам, 8 и 15 ноября, с 10:00 до 14:00 на первом этаже торгового центра, сообщает пресс-служба клиники.

Такой формат особенно удобен для работающих жителей города.

«Мы решили провести акцию в выходные, чтобы дать пациентам возможность защитить свое здоровье без отрыва от повседневных дел и до начала сезонного подъема заболеваемости», — пояснила заместитель главного врача по поликлинике ОКБ № 2 Анна Авладеева.

Медики напоминают, что вакцинация — это наиболее эффективный способ профилактики опасных осложнений гриппа, таких как пневмония, а также поражения сердечно-сосудистой системы и почек. Прививка помогает сформировать иммунитет, чтобы при встрече с вирусом организм был готов к противостоянию.