Жители Челябинской области стали выкладывать на «Авито» объявления о продаже детских поделок. Как оказалось, самодельные аппликации и композиции очень востребованы в течение всего учебного года. И как раз сейчас бум на поделки к празднику урожая, который принято отмечать в садиках в октябре. Мы узнали, доходен ли этот бизнес, кто делает и заказывает такие поделки, и какую опасность они представляют для психики маленького человека.
Челябинка Ольга делает композиции из природного материала вместе с дочкой-дошкольницей.
«Нам очень нравится проводить время вместе, что-нибудь мастерить. Продавать поделки мне посоветовали друзья. Сначала было неловко, ведь это как-то нечестно. И до сих пор мы не делаем ничего под заказ. Продаю только то, что мы с дочкой придумали сами», — говорит Ольга.
Материалы для будущих композиций: спилы деревьев, веточки, листья, желуди, шишки, мох, сухоцветы, — женщина собирает в лесу и во дворике своего частного дома. На расходные материалы почти не тратится. И поделки у Ольги стоят недорого — 300-400 рублей за штуку. При таких ценах много не заработаешь. И все же осенью, когда в школах и садиках, проходят праздники урожая, и зимой, когда дети готовят поделки к Новому году, лишняя копеечка в кошельке есть.
«В Екатеринбурге, Москве даже за самые простые поделки просят не меньше тысячи. А какие-то сложные композиции продают по 5-7 тысяч рублей. В Челябинске цены ниже. Да и заказчики обычно просят сделать что-нибудь, чтобы выглядело попроще, как будто на самом деле работал ребенок. Но мы стараемся от души, иначе будет неловко отдавать это за деньги», — говорит Ольга.
Женщина признается, что многие горожане стесняются покупать чужие поделки. Стараются оправдаться: сами делать некогда. А позже с гордостью пишут Ольге, что ее работа заняла на выставке в садике призовое место.
Кроме осенних и зимних поделок, на «Авито» можно заказать композиции для школьных проектов: например, макет солнечной системы или перекресток с дорожными знаками... Также востребованы «крупномеры». Например, иногда заказчики просят сделать фигуры из пластиковых бутылок для участка в детском саду.
Воспитатели в детсадах говорят: вычислить покупную поделку непросто — при должной доли старания ее могла бы смастерить любая семья. К тому же садики не ставят цели выявить самых талантливых мастеров.
«Мы даем родителю и ребенку возможность заняться совместным творчеством, чтобы они могли провести время вместе, а потом испытали гордость за свою работу, которая попала на выставку», — говорит воспитатель одного из детских садов Челябинска Юлия Вячеславовна.
О том же самом говорит и психолог, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.
«Уровень требований, которые детский сад предъявляет к дошкольникам, растет пропорционально уровню требований к ученикам начальной школы. В детском саду нет экзаменов, аттестации, но и здесь оценивают успешность детей. Правда, родители зачастую больше тревожатся и гонятся за успехом, чем того требуют воспитатели», — говорит Жанна Кулькова.
Если раньше поделки помогали делать бабушки, дедушки, в крайнем случае в садик несли поделки старших детей и братьев, то сейчас мамам легче купить готовую композицию.
«Самое печальное, что дети в этой истории остаются в стороне. Причем не только дошкольники. Потом и в школе многие проекты делают не сами дети, а их родители», — отмечает психолог.
Лет до 5, замечает Жанна Кулькова, дети не знаю, что такое моральные принципы. Они с большим удовольствием несут в садик поделку, которую им вручили предприимчивые родители. Но к 6-8 годам у ребенка развивается критическое мышление. В этом возрасте ребенок осознает, что нельзя присваивать плоды чужого труда. И когда мама заставляет его нести в школу чужое творение, ребенок испытывает неловкость и стыд, протестует.
«В подобных ситуация у ребенка формируется ложное представление, о том, что можно выдавать результаты чужого труда за свои. И формируются такие негативные социальные качества, как подлость и предательство», — говорит Жанна Кулькова.
Кстати, самую дорогую поделку в Челябинске мы нашли на 1300 рублей — это трехмерный домик Бабы Яги. В избушке бабушки миниатюрная мебель и утварь: посуда, половики, есть фигурка старухи... Судя по объявлению, домик выставили на продажу еще 12 сентября, но покупателей пока нет. Видимо, это как раз тот случай, когда скрыть подлог очень сложно.
Челябинка Ольга делает композиции из природного материала вместе с дочкой-дошкольницей.
«Нам очень нравится проводить время вместе, что-нибудь мастерить. Продавать поделки мне посоветовали друзья. Сначала было неловко, ведь это как-то нечестно. И до сих пор мы не делаем ничего под заказ. Продаю только то, что мы с дочкой придумали сами», — говорит Ольга.
Материалы для будущих композиций: спилы деревьев, веточки, листья, желуди, шишки, мох, сухоцветы, — женщина собирает в лесу и во дворике своего частного дома. На расходные материалы почти не тратится. И поделки у Ольги стоят недорого — 300-400 рублей за штуку. При таких ценах много не заработаешь. И все же осенью, когда в школах и садиках, проходят праздники урожая, и зимой, когда дети готовят поделки к Новому году, лишняя копеечка в кошельке есть.
«В Екатеринбурге, Москве даже за самые простые поделки просят не меньше тысячи. А какие-то сложные композиции продают по 5-7 тысяч рублей. В Челябинске цены ниже. Да и заказчики обычно просят сделать что-нибудь, чтобы выглядело попроще, как будто на самом деле работал ребенок. Но мы стараемся от души, иначе будет неловко отдавать это за деньги», — говорит Ольга.
Женщина признается, что многие горожане стесняются покупать чужие поделки. Стараются оправдаться: сами делать некогда. А позже с гордостью пишут Ольге, что ее работа заняла на выставке в садике призовое место.
Кроме осенних и зимних поделок, на «Авито» можно заказать композиции для школьных проектов: например, макет солнечной системы или перекресток с дорожными знаками... Также востребованы «крупномеры». Например, иногда заказчики просят сделать фигуры из пластиковых бутылок для участка в детском саду.
Воспитатели в детсадах говорят: вычислить покупную поделку непросто — при должной доли старания ее могла бы смастерить любая семья. К тому же садики не ставят цели выявить самых талантливых мастеров.
«Мы даем родителю и ребенку возможность заняться совместным творчеством, чтобы они могли провести время вместе, а потом испытали гордость за свою работу, которая попала на выставку», — говорит воспитатель одного из детских садов Челябинска Юлия Вячеславовна.
О том же самом говорит и психолог, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.
«Уровень требований, которые детский сад предъявляет к дошкольникам, растет пропорционально уровню требований к ученикам начальной школы. В детском саду нет экзаменов, аттестации, но и здесь оценивают успешность детей. Правда, родители зачастую больше тревожатся и гонятся за успехом, чем того требуют воспитатели», — говорит Жанна Кулькова.
Если раньше поделки помогали делать бабушки, дедушки, в крайнем случае в садик несли поделки старших детей и братьев, то сейчас мамам легче купить готовую композицию.
«Самое печальное, что дети в этой истории остаются в стороне. Причем не только дошкольники. Потом и в школе многие проекты делают не сами дети, а их родители», — отмечает психолог.
Лет до 5, замечает Жанна Кулькова, дети не знаю, что такое моральные принципы. Они с большим удовольствием несут в садик поделку, которую им вручили предприимчивые родители. Но к 6-8 годам у ребенка развивается критическое мышление. В этом возрасте ребенок осознает, что нельзя присваивать плоды чужого труда. И когда мама заставляет его нести в школу чужое творение, ребенок испытывает неловкость и стыд, протестует.
«В подобных ситуация у ребенка формируется ложное представление, о том, что можно выдавать результаты чужого труда за свои. И формируются такие негативные социальные качества, как подлость и предательство», — говорит Жанна Кулькова.
Кстати, самую дорогую поделку в Челябинске мы нашли на 1300 рублей — это трехмерный домик Бабы Яги. В избушке бабушки миниатюрная мебель и утварь: посуда, половики, есть фигурка старухи... Судя по объявлению, домик выставили на продажу еще 12 сентября, но покупателей пока нет. Видимо, это как раз тот случай, когда скрыть подлог очень сложно.