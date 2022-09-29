Жители Челябинской области стали выкладывать на «Авито» объявления о продаже детских поделок. Как оказалось, самодельные аппликации и композиции очень востребованы в течение всего учебного года. И как раз сейчас бум на поделки к празднику урожая, который принято отмечать в садиках в октябре. Мы узнали, доходен ли этот бизнес, кто делает и заказывает такие поделки, и какую опасность они представляют для психики маленького человека.

Челябинка Ольга делает композиции из природного материала вместе с дочкой-дошкольницей.

«Нам очень нравится проводить время вместе, что-нибудь мастерить. Продавать поделки мне посоветовали друзья. Сначала было неловко, ведь это как-то нечестно. И до сих пор мы не делаем ничего под заказ. Продаю только то, что мы с дочкой придумали сами», — говорит Ольга.

Материалы для будущих композиций: спилы деревьев, веточки, листья, желуди, шишки, мох, сухоцветы, — женщина собирает в лесу и во дворике своего частного дома. На расходные материалы почти не тратится. И поделки у Ольги стоят недорого — 300-400 рублей за штуку. При таких ценах много не заработаешь. И все же осенью, когда в школах и садиках, проходят праздники урожая, и зимой, когда дети готовят поделки к Новому году, лишняя копеечка в кошельке есть.

«В Екатеринбурге, Москве даже за самые простые поделки просят не меньше тысячи. А какие-то сложные композиции продают по 5-7 тысяч рублей. В Челябинске цены ниже. Да и заказчики обычно просят сделать что-нибудь, чтобы выглядело попроще, как будто на самом деле работал ребенок. Но мы стараемся от души, иначе будет неловко отдавать это за деньги», — говорит Ольга.

Женщина признается, что многие горожане стесняются покупать чужие поделки. Стараются оправдаться: сами делать некогда. А позже с гордостью пишут Ольге, что ее работа заняла на выставке в садике призовое место.

Кроме осенних и зимних поделок, на «Авито» можно заказать композиции для школьных проектов: например, макет солнечной системы или перекресток с дорожными знаками... Также востребованы «крупномеры». Например, иногда заказчики просят сделать фигуры из пластиковых бутылок для участка в детском саду.

Воспитатели в детсадах говорят: вычислить покупную поделку непросто — при должной доли старания ее могла бы смастерить любая семья. К тому же садики не ставят цели выявить самых талантливых мастеров.

«Мы даем родителю и ребенку возможность заняться совместным творчеством, чтобы они могли провести время вместе, а потом испытали гордость за свою работу, которая попала на выставку», — говорит воспитатель одного из детских садов Челябинска Юлия Вячеславовна.

О том же самом говорит и психолог, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.

«Уровень требований, которые детский сад предъявляет к дошкольникам, растет пропорционально уровню требований к ученикам начальной школы. В детском саду нет экзаменов, аттестации, но и здесь оценивают успешность детей. Правда, родители зачастую больше тревожатся и гонятся за успехом, чем того требуют воспитатели», — говорит Жанна Кулькова.

Если раньше поделки помогали делать бабушки, дедушки, в крайнем случае в садик несли поделки старших детей и братьев, то сейчас мамам легче купить готовую композицию.

«Самое печальное, что дети в этой истории остаются в стороне. Причем не только дошкольники. Потом и в школе многие проекты делают не сами дети, а их родители», — отмечает психолог.

Лет до 5, замечает Жанна Кулькова, дети не знаю, что такое моральные принципы. Они с большим удовольствием несут в садик поделку, которую им вручили предприимчивые родители. Но к 6-8 годам у ребенка развивается критическое мышление. В этом возрасте ребенок осознает, что нельзя присваивать плоды чужого труда. И когда мама заставляет его нести в школу чужое творение, ребенок испытывает неловкость и стыд, протестует.

«В подобных ситуация у ребенка формируется ложное представление, о том, что можно выдавать результаты чужого труда за свои. И формируются такие негативные социальные качества, как подлость и предательство», — говорит Жанна Кулькова.

Кстати, самую дорогую поделку в Челябинске мы нашли на 1300 рублей — это трехмерный домик Бабы Яги. В избушке бабушки миниатюрная мебель и утварь: посуда, половики, есть фигурка старухи... Судя по объявлению, домик выставили на продажу еще 12 сентября, но покупателей пока нет. Видимо, это как раз тот случай, когда скрыть подлог очень сложно.