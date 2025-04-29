Челябинцы считают поездку на шашлыки идеальным свиданием

Для 87% мужчин и 45% женщин майские выходные — время романтики

Челябинцы рассказали, что для них идеальное первое свидание — это поездка на шашлыки. Аналитикой с ИА «Первое областное» поделился популярный сервис знакомств.

Оказалось, что аромат жареного мяса способен творить чудеса. Большая часть мужчин (87%) убеждена, что майские праздники созданы для свиданий на природе. Для 14% важно, чтобы при таком досуге присутствовало мясо на огне.

Женщины в этом вопросе оказались более избирательными: только 45% считают майские выходные хорошим временем для романтики. Однако организованность и забота со стороны мужчины способны изменить ситуацию: почти каждая вторая женщина оценит продуманный маршрут, уютную обстановку и вкусные угощения.

Шашлык = афродизиак?

Запах шашлыка также играет свою роль: 52% женщин признались в его магическом воздействии. Для 22% дам мужчина, готовящий шашлык, становится более привлекательным.

Мужчины же в большей степени оценивают компанию (30%), общее поднятие настроения (34%) и, что интересно, 29% откровенно признают возбуждающий эффект аромата шашлыка.

Челябинцы ценят в партнершах активность и непринужденность. 49% предпочитают девушек, не боящихся испачкаться, 24% — тех, кто с удовольствием выпьет пластиковый стакан коньяка под шашлык. 18% находят привлекательным умение просто помолчать у костра, наслаждаясь обществом друг друга.

Женщины же оценивают заботу (49%) и возможность расслабиться, пока мужчина готовит у мангала (18%). Для 22% важны детали: музыка и оригинальный маринад. Кстати, наличие собственной дачи значительно повышает шансы мужчины в глазах 7% женщин.

61% опрошенных челябинцев надеются, что майские праздники принесут им новые отношения, которые перерастут в нечто серьезное. Остальные настроены просто хорошо провести время, получить яркие эмоции.

Ранее сообщали, что индекс шашлыка повысился в 2025 году.