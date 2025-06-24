Челябинцы считают, что их город делают особенным Кировка и культурные учреждения

А еще называют Челябинск развивающимся и гостеприимным

Жители считают, что пешеходная Кировка, а также музеи, театры и библиотеки придают Челябинску локальную идентичность. К такому выводу пришли аналитики центра НАФИ во время работы над исследованием, посвященном развитию городской среды.

Так, челябинцы думают, что особенным их город делают учреждения культуры (58% опрошенных), главная пешеходная улица (58%) и зеленые зоны (50%). Также жители считают, что на уникальность влияют исторический центр, водные объекты, вузы и школы, креативные пространства. Кстати, о креативных пространствах в Челябинске слышали более половины горожан (60%).

Главными архитектурными объектами города челябинцы считают Кировку, площадь Революции, театр оперы и балета, Исторический музей, ЮУрГУ, парк Гагарина, ЛА «Трактор», храм Александра Невского, памятник Курчатову. При этом большинство (76%) ходят в различные места и учреждения из-за привлекательного фасада или архитектуры.

Челябинцы характеризуют родной город развивающимся, гостеприимным, минималистичным и интересным. А 71% опрошенных считает, что архитектурный облик привлекателен и для туристов.