Челябинцы считают, что больше других нуждаются в соцподдержке сироты и инвалиды

На последнем месте в числе тех, кому должно помогать государство, по версии горожан, оказались дошкольники

Больше половины челябинцев полагают, что в соцподдержке со стороны государства больше других категорий населения нуждаются дети-сироты, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Таковы данные очередного исследования, проведенного лабораторией прикладной социологии и политологии челябинского филиала РАНХиГС.



В ходе опроса, проведенного социологами РАНХиГС, жители Челябинска должны были выбрать, каким категориям населения в первую очередь должно помогать государство. Каждый респондент мог указать до трех социальных групп.

55 процентов опрошенных заявили, что в первую очередь меры социальной поддержки должны помогать детям-сиротам. Большинство высказавших такую точку зрения — молодые люди 18—24 лет и челябинцы, считающие себя хорошо обеспеченными в материальном плане. Эти же респонденты на второе место поставили инвалидов и семьи с детьми-инвалидами — такой точки зрения придерживаются 50,5 процента опрошенных.

47,2 процента граждан полагают самыми социально незащищенными пенсионеров. Причем, как правило, этот вариант указывали сами пенсионеры. За поддержку многодетных семей ратуют 30,2 процента респондентов, большинство из них молодые люди и работающие пенсионеры.

Помогать безработным, потерявшим работу, и малообеспеченным считают необходимым по 26,5 процента челябинцев, в основном — тоже работающие пенсионеры и люди, считающие себя малообеспеченными. За поддержку неполных семей и родителей-одиночек высказались 23,7 процента, помогать бездомным нужно по мнению 18,5 процента горожан. Наконец, 0,7 процента граждан заявили, что социальная поддержка не нужна вообще никому, 0,3 процента упомянули детей дошкольного возраста.

Напомним, с 1 января в Челябинской области начали действовать новые правила социальных выплат. Так, региональный маткапитал вырос на 14 процентов, увеличился размер ежемесячных выплат семьям с детьми, пенсионерам.

Министерство социальных отношений Челябинской области сообщает, что с 1 января 2023 года по поручению губернатора Алексея Текслера вырос размер региональных социальных выплат. Так, на 14 процентов увеличен размер регионального материнского капитала, на 6 процентов проиндексированы выплаты семьям с детьми, а также денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям. Кроме того, на 6 процентов увеличился размер выплат пенсионерам. Кроме того, вступил в силу закон о едином пособии на детей и пособии по рождению ребенка.