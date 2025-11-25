Челябинцы с зарплатой свыше 150 тысяч чаще дробят отпуска

Отдыхать непрерывно 28 дней предпочитают мужчины

Чаще других челябинцев предпочитают делить отпуск на несколько маленьких частей те, у кого больше зарплата. Об этом сообщил сервис SuperJob.

Исследование показало, как жители города предпочитают использовать 28 дней отпуска. Большинство опрошенных дробит отпускное время, при этом мужчины чаще берут отпуск единым блоком, а женщины более склонны распределять дни на несколько периодов.

Популярной стратегией оказалось стандартное использование отпуска — целиком: четыре недели раз в году или два раза по две. Есть и те, кто делит отпуск ровно по неделям и берет их в разные периоды. Менее популярно среди челябинцев разбивать отпуск на короткие отрезки. Но есть и те, кто вообще не использует вторую половину отдыха.

Также более половины специалистов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц предпочитают дробить отпуска.

Напомним, в Госдуме предложили увеличить отпуск россиян за счет выходных.