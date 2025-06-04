Челябинцы с высокой зарплатой реже боятся одиночества

Портал superjob провел исследование среди россиян

Большинство россиян (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 31% одиночество не представляет никакой проблемы, а 38% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития.

При этом практически каждый третий (31%) признается, что не хотел бы остаться один: каждый десятый испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый, скорее, опасается этого состояния, так как испытывает пустоту без близких или боится, что ему не помогут во время болезни.

Россияне с доходом до 50 тысяч рублей чаще испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (35%). Среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой.

Экономически активные россияне все меньше зависят от отношений: за 16 лет число тех, кто не хотел бы остаться в одиночестве, сократилось в 1,7 раза (с 51% в 2009 году до 31% сейчас).