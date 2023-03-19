Челябинцы с размахом отметили праздник весны Навруз

Горы выпечки, подносы сладостей и тазы фруктов — в фоторепортаже Марата Муллыева

В понедельник, 21 марта, персоязычные и тюркоязычные народы отпразднуют Навруз — начало весны и нового года. Но в Челябинске его решили отметить заранее. Уже сегодня Ассамблея народов Челябинской области широко отпраздновала Навруз во дворце культуры железнодорожников. Самые яркие моменты праздника — в репортаже нашего фотокорреспондента Марата Муллыева.

Фойе дворца в этот день напоминает просторный дворик, где для гостей приготовили самые вкусные яства: чак-чак, самса, лепешки, свежие фрукты, плов.

И всего — горы, подносы, тазы. Сразу видно, что гостям рады и быстро их не отпустят.

Почти на каждом столе — проросшие ростки пшеницы. Это и есть главный символ Навруза, который напоминает о том, что в этот день начинается новый год и новая жизнь каждого человека.

«Ни один человек на Востоке не остается в стороне от этого праздника. В этот день мы желаем, чтобы Всевышний простил наши грехи. А если было какое-то недопонимание между людьми, мы прощаем всех сами, избавляемся от обид и начинаем жизнь с чистого листа»,

— говорит председатель таджикского национально-культурного центра «Сомониен» Исломудин Раджабов.

На Южном Урале живут десятки разных национальностей — живут в мире и дружбе. На этот праздник во дворец также пришли представители разных культурных центров. Среди гостей также есть генеральные консулы Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, представители правительства и Заксобрания Челябинской области.

После душевной встречи в фойе дворца гости идут на праздничный концерт, который дают артисты разных национальностей. Вдали от дома они смогли сохранить свою культуру и свой язык, чтобы лишний раз показать, каким красивым и многообразным остается наш мир.