Челябинцы с начала недели 200 раз пожаловались на холодные батареи

Во многих домах все еще нет тепла и горячей воды

С понедельника, 16 октября, в управление ЖКХ Челябинска поступило около 200 жалоб на низкие параметры теплоносителя, из-за чего у горожан в квартирах холодные батареи и нет горячей воды. Об этом сегодня, 18 октября, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что все жалобы поступили из тех районов города, где единой теплоснабжающей организацией выступает АО «УСТЭК-Челябинск».

Под словосочетанием «низкие параметры теплоносителя» понимается недостаточно горячая вода, поступающая в дома горожан из котельных и ТЭЦ. Если температура теплоносителя ниже нормативных значений, ее энергии не хватит для того, чтобы разогреть батареи отопления и бойлеры для горячего водоснабжения.

По данным ИА «Первое областное», перебои с теплом и горячей водой также возникают в зоне ответственности МУП «ЧКТС». В редакцию информагентства обратилась жительница дома № 1 на улице Приборостроителей (Металлургический район) Ольга Бруннер. По ее словам, в их квартирах уже неделю отсутствует отопление и горячее водоснабжение.

«ЖЭК ничего не может сделать, отвечают, что низкие параметры», — сообщила челябинка.

В пресс-службе мэрии в ответ на журналистский запрос сообщили, что по указанному адресу аварий не отмечено и ЖЭКу необходимо направить претензии к теплоснабжающей организации. В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», в свою очередь, заявили, что дом по Приборостроителей, 1 находится на территории, где гарантирующим поставщиком тепла выступает муниципальное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети». Информагентство снова обратилось в мэрию, где пообещали разобраться в ситуации.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что накануне на северо-западе Челябинска на магистральном трубопроводе произошла авария. В результате без горячей воды и отопления остались более 100 многоквартирных домов. По состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня без горячей воды и отопления оставались 79 многоквартирных домов. Позднее АО «УСТЭК-Челябинск» отчиталось об устранении аварии и пообещало полностью восстановить снабжение пострадавших домов после полудня.