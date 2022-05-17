Челябинцы с начала 2022 года совершили более 13 тысяч вызовов экстренных служб через домофон

ЕДДС в течение 75 секунд вызывает бригаду на выезд

В Челябинске подсчитали, сколько раз жители и гости города обращались к домофонам для вызова экстренных служб. По данным специалистов Интерсвязи за последние три года «кнопкой спасения» воспользовались 82 483 раза. Пик активности пришелся на пандемию коронавируса: 56 837 нажатий. В 2019 году с экстренными службами связывались 12 311 раз. С начала 2022 года операторам единой дежурно-диспетчерской службы позвонили 13 335 раз.

На Южном Урале уже установлены более 15 000 «Умных домофонов». Интеллектуальное устройство дополнено «кнопкой спасения». По данным Центра обработки вызовов Системы 112, ежедневно со всей области операторам поступает от 3 500 до 4 000 звонков, свыше 50% из них ложные.

«„Умные домофоны“, которые сейчас устанавливаются в регионе, разработаны в собственном конструкторском бюро компании. Устройство обладает десятком функций, обеспечивающих безопасность и комфорт жителей дома. Звонить с такого домофона возможно не только в конкретную квартиру, но и на номер экстренной службы „112“. Воспользоваться сервисом могут абсолютно все горожане, даже находясь в незнакомом районе и дворе», — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Для соединения с оператором ЕДДС необходимо нажать «кнопку спасения» и удерживать ее в течение пяти секунд. Таким образом, любой человек, даже оставшись без связи, может рассчитывать на своевременную помощь.

«Оператор „Системы 112“ получает подробную информацию о местонахождении человека, который сделал звонок и заявил об экстренной ситуации. Геолокация автоматически отмечается на цифровой карте. Поэтому дежурному достаточно сообщить о том, что произошло. После чего он в течение 75 секунд оформит заявку на выезд соответствующей бригады», — комментирует начальник «Центра обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион» Евгений Круглов.