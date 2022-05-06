Челябинцы с 1 сентября смогут получить профессию сурдопереводчика

Набор на редкую специальность объявил один из колледжей столицы Южного Урала





Челябинский колледж «Сфера» объявил прием на редкую и востребованную в последнее время специальность — сурдопереводчик. Подготовка переводчиков русского жестового языка на базе 11 классов будет проходить на бюджетной основе. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.



«О нехватке сурдопереводчиков открыто было объявлено в 2021 году. Актуальность проблемы особо остро обозначилась во время пандемии. Слабослышащие люди не могли получать оперативно и в достаточном объеме важную информацию. Исправлять ситуацию тогда решили с помощью увеличения и открытия новых мест по подготовке сурдопереводчиков на базе профессионального и высшего образования», — рассказали в Минобре Челябинской области.

В настоящее время образовательных учреждений, готовящих сурдопереводчиков, недостаточно, чтобы удовлетворить потребность в специалистах.

В Челябинской области обучение по этой редкой специальности с 1 сентября 2022 года начинает ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера». Учебная группа формируется на базе 11 классов и на бюджетной основе. Обучение будет проходить по очно-заочной форме.

Переводчиков русского жестового языка в вузах обучают на направлении «Лингвистика» по профилю «Переводчик английского языка и русского жестового языка» только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Напомним, что сурдопереводчики официально появились в России в 1992 году. А еще спустя 20 лет русский жестовый язык получил статус официального — его определили как средство общения людей при наличии нарушений слуха или речи.

Челябинка Галина Лисова всю свою жизнь посвятила жестовому языку. Женщина научилась сурдопереводу еще в детстве — она выросла с неслышащими родителями. Как она совмещает работу в техникуме, автошколе, на телеканале, а также помогает глухим в суде и поликлинике, Галина рассказала в интервью ИА «Первое областное».

