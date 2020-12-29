Челябинцы рискуют потерять билеты в Турцию на новогодние каникулы

Требуемый тест на коронавирус в праздничные дни негде сдать

Легкомысленные туристы, которые несмотря ни на что взяли билеты в Турцию на начало января, рискуют никуда не улететь. На днях Турция ввела жесткие правила для всех прибывающих из-за рубежа пассажиров: необходим отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 72 часа до прибытия в аэропорт отправления. Таким образом, вылетающим, скажем, 3 января, нужно сдать тест 31 декабря или 1 января, но в эти дни все клиники области, даже платные, не работают.



Мы обзвонили не меньше десяти частных медицинских центров и выяснили, что отдыхают все: и «Лотос», и «Прогрессивные медицинские технологии», и «Инвитро», и «Ситимед», и «Вся медицина» — и все-все-все. Мало того, на сегодняшний день закрыта запись и на 2 января. Если учесть, что сам тест готовится до двух дней, не считая дня забора биоматериала, то шанс получить анализ остается призрачным и для вылетающих позже.



«Действительно, правило введено на днях. С такими справками еще никто не вылетал — ограничения начинают с 30 декабря, но я знаю, что многие от безысходности уже готовят поддельные справки. Потому что новогодние туры, как правило, невозвратные», — сказал Первому областному информационному агентству эксперт по туристическому рынку, попросивший сохранить анонимность.



В Челябинском аэропорту до июня 2020-го была возможность сделать экспресс-тесты, но приказом Минздрава эта практика прекращена.

