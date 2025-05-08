Челябинцы разных национальностей рассказали о подвигах своих дедов-фронтовиков

Ко Дню Победы истории героев собрал Центр адаптации иностранных граждан

На поле боя во время войны сражались люди разных национальностей. Центр адаптации иностранных граждан в Челябинской области собрал рассказы южноуральцев про ветеранов, память о которых хранят в их семьях.

«Истории о героизме и братстве в годы Великой Отечественной войны — это живая память, которую мы бережно храним. Наш проект „Победа — одна на всех!“ — дань уважения подвигу ветеранов, людей разных национальностей, плечом к плечу отстоявших свободу и независимость нашей Родины», — говорит директор Центра адаптации иностранных граждан в Челябинской области Михаил Подобед.

Сегодня в Челябинске живет 101-летний ветеран татарин Салихян Аскаров. За время службы он получил много боевых наград и однажды был тяжело ранен в ногу разорвавшимся минометным снарядом. Превозмогая боль, он прошел пять километров до медпункта, а после лечения вернулся на передовую.

Салихян Аскаров принимает поздравления губернатора Челябинской области Алексея Текслера

«В воспоминаниях моего свекра война предстает не только временем тяжелых испытаний, но временем невероятного единения, когда не было места национальным разногласиям, ведь сражались солдаты против общего врага», — говорит невестка героя Галина Аскарова.

У специалиста Челябинской городской спасательной службы Мадины Фикрат кызы Велитченко войну прошли оба деда разных национальностей.

Азербайджанец Мирали Агаларов участвовал на Тамани в опасной операции по переброске разведчиц за линию фронта. А в 1944 году, под шквальным огнем противника два часа пролежал в холодном болоте, чтобы устранить порыв на линии связи.

Мирали Агаларов

«Дед хорошо знал русский язык, поэтому проблем с пониманием сослуживцев не было. А еще он всегда говорил, что на войне не было чужих — там все были свои. Никто не смотрел на цвет волос, кожи или разрез глаз — все были едины. И кусок хлеба на всех делили», — вспоминает внучка героя Мадина.

Другой дед Мадины — украинец Петр Гринь участвовал в ожесточенных боях за Малгобек — город, имевший стратегическое значение для всего Кавказского фронта.

Петр Гринь

Армянин Акоп Дадиванян служил артиллеристом, в одном из боев его тяжело ранил в глаз, который так и не удалось восстановить. Его внучка Вардитер Саргсян живет в Челябинске. Говорит, что дед не любил рассказывать о войне, считая, что очень страшно, когда человек убивает человека, это против Бога. Ветеран дожил до 87 лет. Он очень любил своих внуков и всегда с радостью проводил с ними время.

Акоп Дадиванян

Житель Челябинска башкир Фарит Лукманов также поделился воспоминаниями своих дедов. Хайбулла Мухамедьяров служил в железнодорожных войсках, восстанавливал разрушенные немцами мосты, строил новые.

Хайбулла Мухамедьяров

«Во время очередной бомбежки из восьми человек, находившихся в отделении, выжил только мой дед. Про тот день он рассказывал как о настоящем воплощении ада на земле: повсюду части тел сослуживцев, кровь, страшные крики. Но дед каким-то чудом уцелел. И тогда дал Богу обещание служить Всевышнему всю оставшуюся жизнь. Вернувшись с Победой домой, он стал муллой и прожил 79 лет», — вспоминает Фарит.

Другой его дед Фарита — Гасим Лукманов служил рядовым в железнодорожном полку. Воевал под Будапештом, в Вене, Кременчуке. Награжден медалями и орденами.

Гасим Лукманов

Таджик Абдуссатор Рахимов — один из тех, кто с первых дней встал на защиту Родины. После войны он продолжил службу на Дальнем Востоке и в общей сложности отдал защите Родины около девяти лет.

Абдуссатор Рахимов

Был награжден множеством медалей, которые раздал родне на память. А пока Абдуссатор сражался на фронте, его отец, Мамадрахим, в составе рабочего батальона был направлен из Таджикистана на Челябинский тракторный завод. Вместе с другими трудармейцами из разных уголков огромной страны он собирал танки.

Русский по национальности Павел Чернышев — один из немногих оставшихся в живых свидетелей огненного ада Сталинградской битвы. Этим летом ветерану исполнится 102 года. Три года назад он переехал из Эстонии в Челябинск, и сейчас живет с племянницей.

Павел Чернышев

«В день самой масштабной бомбежки немецко-фашистской авиации средняя продолжительность жизни солдата Красной армии в Сталинграде составляла около 15 минут. Дядя говорил, что город был буквально сравнен с землей после ударов с воздуха», — рассказывает племянница ветерана Вера Никулина.

Война подарила Павлу Чернышеву друзей разных национальностей. Уже после войны он много общался с однополчанами, они переписывались. А когда Петр Чернышев путешествовал по Союзу, то практически в каждом городе встречал боевых товарищей.

Челябинская область — приграничный регион. Сюда приезжает много иностранных граждан. Центр адаптации иностранных граждан помогает узнать законы России и адаптироваться к жизни в новой стране.