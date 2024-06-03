Челябинцы растят из своих детей дизайнеров, музыкантов и спортсменов

Именно на эти курсы родители стали активно записывать малышей

Эксперты сервиса «Авито Услуги» выяснили, что среди жителей Челябинска за год существенно возрос спрос на детские занятия по дизайну, музыке и спорту. Чаще стали искать и репетиторов по школьным предметам. А поскольку спрос рождает предложение, то количество объявлений от специалистов и репетиторов на площадке также увеличилось, передает пресс-служба сервиса.

Почти на четверть вырос спрос на детские творческие занятия. Записывать детей на курсы по дизайну стали на 39% чаще, чем в прошлом году. Причем это касается не только одежды, но и гейм- и веб-дизайна. По мнению родителей, такие специалисты нужны любому бизнесу. Родители расценивают оплату таких курсов как инвестицию в будущее ребенка. На 45% вырос спрос на занятия рукоделием. Челябинцы отправляют своих чад учиться шить, вязать и плести. Считается, что эти занятия развивают мелкую моторику, помогают бороться со стрессом и формируют творческое мышление.

«Вслед за спросом на творческие занятия для детей выросло и предложение. Количество объявлений от педагогов на платформе увеличилось на 16%, а число профессиональных дизайнеров, готовых делиться со школьниками опытом и знаниями, выросло в два раза — на 99%», — рассказали эксперты «Авито Услуг».

Значительно возросла популярность музыкальных занятий — на 41%. Чаще всего родители записывают детей на вокал, гитару и фортепиано. Предложение от музыкальных работников увеличилось на 22%, из них наибольший прирост составили объявления от репетиторов игры на гитаре — более 40%.

Что касается спорта, то записывать детей в различные секции стали на 9% чаще по сравнению с прошлым годом. Причем выбирают преимущественно командные виды спорта. Особенно популярны среди челябинцев танцы, единоборства и плавание — спрос на них вырос на 16, 15 и 12% соответственно.

Спрос на дополнительные занятия по школьным предметам возрос на 55%, предложение от репетиторов — на 71%.