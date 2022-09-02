Челябинцы рассказали, сколько должны зарабатывать школьные учителя

По мнению горожан, почти в три раза больше, чем сейчас

Среди жителей Южного Урала провели опрос, сколько должны зарабатывать учителя. Результатами исследования поделилась платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.



64% опрошенных считают, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Другие 25% заявили, что достойная зарплата для педагогов — 61—100 тысяч рублей. Лишь 7% думают, что учителям хватит 31—60 тысяч рублей.

По данным hh.ru, педагогам в школах Челябинской области предлагают зарплату 37,9 тысячи рублей. И 84% опрошенных считают, что труд учителя не оплачивается достойно.

Отметим, что в Москве в ходе аналогичного исследования за зарплату больше 100 тысяч рублей проголосовало 79% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 72%, а в Новосибирской области — 70%. Максимальную зарплату для педагогов чаще всего предлагают маркетологи, IT-специалисты и строители.