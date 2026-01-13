Челябинцы рассказали о случайных попутчиках, которых запомнили на всю жизнь

Наверное, у каждого есть история из поезда о невыносимом соседе

Если вы хоть раз путешествовали поездом, наверняка сталкивались с ситуацией, когда сосед оказался совсем не ангелом. У нас таких историй много. В День случайных попутчиков, который отмечают 13 января, расскажем этот треш. Все истории — реальные, приключились с читателями ИА «Первое областное».

«Ехала в плацкарте из Москвы 1 сентября, вагон полупустой. Напротив только одна немолодая женщина, на боковушках никого. И вот она постоянно мне что-то рассказывала, ловила каждую минуту моего внимания. В основном про то, какой у нее хороший сын вырос и какая непутевая дочь (сама мать двоих детей в разводе). Я сначала разговор вежливо поддерживала, но устала уже в первые сутки. Напрямую говорила ей, что не особо люблю разговаривать в поезде. Но она не унималась — мол, что же „всю дорогу букой сидеть“. Мне пришлось притворяться спящей, даже когда спать не хотелось. К счастью, за полдня до приезда на боковушку сел общительный строитель-гастарбайтер. Добродушно разговаривал с нами обеими, но я с радостью „передала“ ему мою соседку».







«В другой раз в плацкарт на верхнюю боковую полку пришла на станции женщина. Внизу крупный мужчина занял все пространство своим матрасом. Она подошла ко мне и попросила у нас за столиком попить чай, потому что там занято. Я не отказала. Она расположилась у окна, а я ей вежливо посоветовала попросить мужчину, чтобы он давал ей возможность есть за их столом. Она ответила, что „он вон, видите, какой“. Я возразила, что обычный мужчина, может, в наушниках просто не слышит. И она довольно бойко начала мне объяснять, что она всегда так ездит и всегда пьет чай за столиком напротив, а не на своем месте. В общем, вела себя довольно нагло, и я уже не выдержала и просто попросила ее уйти, сказав: „Да мне без разницы, как вы всегда делаете“. Со словами „странная какая-то“ она ушла куда-то в другое купе».





«Однажды пришла в купе на свою нижнюю полку, а под ней уже был багаж соседей сверху. Они освобождать багажник отказались и закинули мой чемодан наверх. Сказали: „Нормально же!“».





«Билеты на юг брала почти перед отправкой поезда, поэтому досталась мне верхняя полка сбоку недалеко от выхода из вагона. Тогда я не знала, почему это место оставалось вакантным. Снизу место занял симпатичный молодой парень, который ехал работать на юг в дорогущий отель официантом. После минутного знакомства он сразу сказал мне, что готов разложить постель и хорошо выспаться. Так он и сделал. Разделся до трусов и лег спать. Кто ездил в плацкарте — знает, что боковые сиденья со столиком легким движением руки трансформируются в спальное место. На этом мои мечты пить чай и любоваться пейзажами за окном обрушились. В буквальном смысле слова я не знала, куда присесть. Поэтому полезла на верхнюю полку и тоже попыталась уснуть. Во время ужина в плацкарте установился запах копченой курицы, яиц и только что заваренного доширака, у меня тоже с собой была еда, но парень, извините, подо мной все спал и спал, даже храпел на весь вагон. Я спустилась и выпила горячий чай в тамбуре, посмотрев грустно в окно. И пошла его будить. Собрать столик и поужинать он согласился при условии, что я поделюсь с ним тоже едой, потому что он ничего не взял с собой. Так и пришлось сделать, конечно. Во время ужина мы познакомились получше, он вроде даже согласился собирать столик при необходимости. Но если честно, почти всю поездку я лежала на верхней полке, рядом с выходом из вагона, а мой случайный попутчик все спал и спал. Как итог — меня продуло, а правая рука онемела, перестав меня слушаться. Около недели я лечила миозит, мазала руку обезболивающими кремами, а не спреем от загара. В общем, так себе поездка на юг. Зато обратно билет покупала заранее и настойчиво просила нижнюю полку, желательно не боковую».

«Ехала с тремя дочками в купе больше суток. У нас две нижние полки и одна верхняя. На одной из станций подсел мужчина лет 65. Понятно, что мы ему половину нижней полки освободили. Я все время возилась с младшей дочерью, которой тогда было года 2,5.





Мужчина все время что-то рассказывал — как часто он ездит в поездах по работе, какие города повидал. Утомил. Ему надо было поддакивать, как-то поддерживать разговор, на что желания у меня не было. К вечеру стал намекать, чтобы я ему одну нижнюю полку дала, мол, рука у него болит. Я не выдержала и честно сказала, что у меня маленький ребенок, я всю ночь буду метаться между двумя дочками по нижним полкам, а если оставить одну, то мне просто придется сидеть, пока младшая спит.





Мы сели ужинать. И тут наш попутчик выдает мне: „У меня к вам просьба. Рука болит, не могли ли вы помочь остричь мне ногти?“ (!!!!). Старших дочерей чуть не вырвало. Я округлила глаза от такой просьбы и спокойно попросила его дать мне время покормить детей. Потом сделала вид, что забыла о его просьбе, потому что ругаться с чужим человеком совсем не хотелось, но и стричь ногти я ему не собиралась. К ночи мой странный сосед поменялся полками в другом купе с каким-то спортсменом. За что спортсмену от меня низкий поклон. Потом мы с девочками моими еще в поездках вспоминали, что такой вроде интеллигент, а наглый и бестактный тип оказался. Но с тех пор мы стараемся выкупать все купе, когда семьей едем».

«Лучшие попутчики — собственные дети. Особенно когда они еще маленькие. Моим сыну и дочке — дошкольникам очень нравилось ездить на поезде к морю. Они любили смотреть в окно, прыгать с полки на полку, делать домики из простыней, покупать на станциях что-нибудь съестное и гулять по вокзалу во время длительных остановок. Но больше всего им нравилось трапезничать за столиком в нашем купе, особенно заваривать „одноразовую“ лапшу. Когда сегодня мы время от времени едим ее дома, они с радостью замечают, что это незатейливое блюдо „пахнет морем“».

Истории из поезда — это особая часть культуры путешествий, где чужие люди на несколько суток становятся частью вашего личного пространства. Как показывают рассказы челябинцев, такие встречи могут испытать наше терпение, чувство такта и даже брезгливость, но редко оставляют равнодушными. Они превращаются в семейные легенды, поводы для смеха или недоумения спустя годы.