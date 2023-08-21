Челябинцы рассказали на форуме «Армия» о социальной поддержке участников СВО

Специалисты поделились опытом работы выездной мобильной бригады

Региональные практики поддержки участников СВО и их семей обсуждали в Москве на техническом форуме «Армия-2023». Южноуральцы поделились опытом работы выездной бригады «Помогаем СВОим», сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Бригада работает на базе центра соцзащиты «Семья». В нее входят психологи, психиатры, медиаторы, суицидолог, а также юрист, педагог и специалист по социальной работе.

Экстренную помощь бригады уже получили больше ста человек. Специалистам удалось снизить негативные последствия посттравматического стрессового расстройства и адаптировать бывших бойцов к новым реалиям жизни, особенно после травм.

«Это направление будем развивать на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО: число выездных бригад увеличим, скорректируем профиль оказания помощи. Уверена, что уникальные кейсы наших специалистов будут полезны коллегам из других регионов», — пишет Ирина Гехт.