Челябинцы рассказали, какая сумма позволит пережить локдаун с комфортом

Челябинцы рассказали, какая сумма позволит пережить локдаун с комфортом

Социологи портала SuperJob спросили у россиян, какая сумма нужна человеку, чтобы комфортно пережить неделю локдауна в большом городе. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, которые ищут высокооплачиваемую работу.

«Жители Челябинска ответили, что им в среднем нужно 42 тыс. рублей для комфортной жизни в течение недельного локдауна», — замечают в пресс-службе портала SuperJob.

Среди амбициозных жителей мегаполисов самые высокие запросы к бюджету на неделю локдауна оказались у москвичей — они хотели бы иметь в кошельке 55 тыс. рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (47 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 45 тыс. руб.). В Волгограде и Казани, как и в Омске денег для локдауна с комфортом требуется в 1,5 раза меньше, чем в столице (по 37 тыс. руб.).

По средним оценкам, для комфортной жизни во время локдауна россиянам нужно по 45 тыс. руб. на человека в неделю. Женский бюджет экономнее мужского — 40 и 50 тыс. руб. соответственно.

Напомним, в Челябинской области режим нерабочих дней продлили с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Вузы и колледжи Челябинской области с 8 ноября должны отправиться на дистант. Удаленное обучение для них продлится до 14-го числа.



Власти призывают в длинные нерабочие дни поберечь свое здоровье: оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сейчас в Челябинской области открыты 143 стационарных пункта, где жители региона могут поставить прививку. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале. Читайте также: как подготовиться к прививке от коронавируса — рекомендации Роспотребнадзора.