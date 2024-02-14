Челябинцы рассказали, что для них означает дата 14 февраля

День влюбленных — искренний праздник или коммерческий ход? «Расследование» Первого областного

Журналисты Первого областного информагентства решили выяснить, как челябинцы воспринимают 14 февраля. Как на Южном Урале отмечают День всех влюбленных? И вообще, считают ли его праздником или это коммерческий ход флористов и пекарей бенто-тортов? В этом небольшом расследовании нам помогли владельцы бизнеса, крупные бренды и читатели. Подробности — в нашем материале.

В России праздник всех влюбленных начали отмечать в начале девяностых годов прошлого века. Наибольшей популярностью 14 февраля пользуется у молодых, которые готовят подарки своим возлюбленным: выбирают рестораны на вечер, дарят букеты, сладости и даже дорогую электронику.

В канун Дня влюбленных аналитики «Авито Услуг» отметили у челябинцев рост спроса на целый ряд предложений. Так, в топ самых востребованных объявлений попали услуги флористов, кондитеров и бьюти-мастеров. В списке самых популярных заказов на 14 февраля оказались также композиции из воздушных шаров, кулоны, альбомы и статуэтки ручной работы, портреты по фотографии.

Не забывают челябинки к празднику привести в порядок себя и свой дом: резко подскочил спрос на макияж, маникюр, ресницы и брови, а на услуги клининговых компаний спрос вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Сервис 2ГИС в преддверии Дня всех влюбленных напомнил о себе новой аналитикой, рассчитав индекс свиданий в 26 городах. Челябинск в этом рейтинге занял пятое место: оказывается, челябинцы могут позволить себе 14 свиданий в месяц.

Владельцы цветочной лавки «Лавандыш» рассказали корреспонденту информагентства, что специально к празднику они цены не поднимают. Но к дате все же готовятся заранее: разрабатывают новые коллекции и агитируют за предзаказы.

«Мы понимаем, что будут такие люди, которые потоком пойдут: просто будут заходить и покупать то, что есть сейчас, а не то, что заранее было заказано. Поэтому мы работаем в две смены и открываемся раньше», — рассказала Светлана, совладелица «Лавандыша».

А вот владелец кофейни DozaCoffeе Company Сергей Куребеда 14 февраля праздником не считает и поэтому никаких специальных предложений в меню не готовит, да и романтичным оформлением кофейни не занимается. По его словам, этот день отмечается все менее масштабно в сравнении с 2018—2019 годами. Сейчас это больше коммерческий ход, но Сергей за ним не гонится — 14 февраля в кофейне абсолютно такой же, как и 13-е, и любой другой день.





«На 14 февраля инициатива исходит только от сотрудников: могут розовое молоко добавить в кофе, что-то предлагают украсить. Но я этот праздник не люблю. Да и акцент на этот день за последние годы снизился. Я считаю, что не за горами тот день, когда мы будем думать: „А куда же делся этот праздник?“ К слову, Хеллоуин мы в кофейне тоже не празднуем», — резюмировал он.



«14 февраля — это красивая картинка, которой девушек научили зарубежные фильмы. Обычно мне все равно на этот день, но если девушка хочет устроить свидание с подарками, то я не против. Хотя считаю, что это „не наш“ праздник. У меня вот в семье все отмечают День семьи, любви и верности», — поделился наш читатель Семен.

Признаемся, в нашем информагентстве тоже решили использовать дату для привлечения читателей. Так, на днях мы рассказали о 14 самых романтичных фильмах по отзывам челябинцев. А сегодняшний день начали с историй любви, необычных свиданий и даже разочарований в жизни южноуральцев.

Автор: Евгения Старцева