Челябинцы пятый год ждут сноса аварийного дома

Прокуратура усмотрела бездействие властей

В Челябинске прокуратура установила бездействие со стороны администрации города при решении вопроса о сносе расселенного аварийного дома по улице Краснознаменной. Жители микрорайона пожаловались в соцсетях, что дом № 23 по улице Краснознаменной стоит без окон и дверей уже не первый год. Проверка показала, что дом подлежит сносу еще с 2017 года, прокурор вынес представление главе города, сообщает надзорное ведомство.

На улице Краснознаменной дом № 23 признали аварийным и расселили еще в 2017 году. С тех пор он так и стоит, зияя оконными и дверными проемами. Обо этом челябинцы рассказали в соцсетях.

«По Краснознамённой, старое здание Курчатовской соцзащиты хоть и далеко от школы, но многие дети после школы норовят там побегать. Да, и рядом дом расселили, тоже уже без окон и дверей», — написала о заброшенном строении на странице «Вконтакте» одной из общественных правозащитных организаций челябинка Татьяна Усманова.

По мнению горожан, на этой улице есть и другие ветхие заброшенные здания.

«Краснознаменная, 7 тоже стоит не огорожен и пустой». «Такая же картина на перекрестке Краснознаменная и Островского, два дома — старые бараки под снос, один уже два года стоит, другой — в этом году расселение», — пишут челябинцы.

Прокурорская проверка установила, что дом после расселения должен был быть снесен. Поэтому дети и взрослые могут беспрепятственно попасть в заброшенное здание.

«По выявленным нарушениям прокуратурой города главе города внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией города принято решение о сносе объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Администрация города заключает контракт на подготовку проектно-сметной документации для сноса здания.