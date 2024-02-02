Челябинцы провели День здоровья на выставке-форуме «Россия» в Москве

Посетителей научили выявлять рак груди и познакомили с современной медицинской техникой

День здоровья прошел сегодня, 2 февраля, на международной выставке-форуме «Россия». Делегация Челябинской области представила на нем достижения здравоохранения региона, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Так, в рамках недели борьбы с онкологическими заболеваниями челябинцы провели мастер-класс по выявлению рака груди у женщин.

Также южноуральцы привезли на выставку новейшие медицинские приборы: аудиметр, который позволяет выявлять патологию слуха, и айтрекер, благодаря которому неговорящие дети могут коммуницировать с внешним миром при помощи движения глаз.

Старт Дню здоровья дал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В делегацию Челябинской области вошли заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин, а также специалисты ЧОДКБ — заведующая отделением медицинской реабилитации Оксана Гончарова и логопед-дефектолог Мария Душенко.