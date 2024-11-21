Челябинцы простились с народным артистом Николаем Глазковым

В последний путь солиста оперы отправили друзья, коллеги по цеху и поклонники

Сегодня, 21 ноября, в Челябинске простились с солистом театра оперы и балета, народным артистом России Николаем Глазковым. В театре оперы и балета, месте, где артист проработал последние 40 лет жизни, собрались преданные поклонники и коллеги, чтобы проводить наставника, товарища и своего кумира.

Среди тех, кто хотел поблагодарить солиста, были, конечно, коллеги по театру. Многих Николай Глазков воспитывал и обучал сам — долгие годы артист занимался преподаванием. Почтить память уважаемого исполнителя пришли и другие артисты Челябинска, и министр культуры области Алексей Бетехтин.

Преданные поклонники несли букеты и выстраивались в длинную вереницу. Холл театра с трудом смог уместить всех, кто решил поблагодарить Николая Глазкова за роли, эмоции и восторг.

Николай Глазков родился в Челябинске в 1949 году. Учился в институте театрального искусства имени А. В. Луначарского, проходил стажировку в Большом театре. В театр оперы и балета он пришел в 1984 году, ровно 40 лет назад. В репертуаре титулованного артиста в разные годы насчитывалось более 30 партий. Его голос называли уникальным, а актерскую игру — талантливой и восхищающей зрителей и коллег.

Сегодня для артиста сыграл оркестр театра оперы и балета. В последний раз.

Николай Глазков после тяжелой болезни ушел из жизни 17 ноября. Ему было 75 лет.