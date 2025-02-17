В 2025 году в Челябинске благоустроят еще несколько территорий. Голосование доступно до 23 февраля, напомнили сегодня на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«На этой неделе пройдет голосование на платформе обратной связи, по его итогам определятся территории, которые будут в этом году на сэкономленные деньги благоустроены. Как правило, это территории, на которых расположены либо несанкционированные стоянки, либо нестационарные торговые объекты», — сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
Всего представлено восемь вариантов территорий, проголосовать можно за все. В числе предлагаемых для благоустройства территорий — площадки вблизи жилых домов: в районе дома № 57 на улице Ворошилова; у дома № 78 на Комсомольском проспекте; на Агалакова, 50; Первой Пятилетки, 10 и другие.
Голосование доступно на портале «Госуслуги» до 23 февраля.
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