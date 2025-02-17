Челябинцы проголосуют за территории для благоустройства в 2025 году

В городе представлено восемь территорий

В 2025 году в Челябинске благоустроят еще несколько территорий. Голосование доступно до 23 февраля, напомнили сегодня на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».



«На этой неделе пройдет голосование на платформе обратной связи, по его итогам определятся территории, которые будут в этом году на сэкономленные деньги благоустроены. Как правило, это территории, на которых расположены либо несанкционированные стоянки, либо нестационарные торговые объекты», — сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Всего представлено восемь вариантов территорий, проголосовать можно за все. В числе предлагаемых для благоустройства территорий — площадки вблизи жилых домов: в районе дома № 57 на улице Ворошилова; у дома № 78 на Комсомольском проспекте; на Агалакова, 50; Первой Пятилетки, 10 и другие.



Голосование доступно на портале «Госуслуги» до 23 февраля.