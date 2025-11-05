Челябинцы проехали на электросамокатах более 2 миллионов километров

﻿Горожане совершили свыше 2 миллионов поездок

Два ведущих сервиса кикшеринга Челябинска — Whoosh и «МТС Юрент» — подвели итоги сезона. Оба оператора отметили существенный рост популярности электросамокатов, серьезные успехи в области безопасности и заметные изменения в структуре пользовательской аудитории. Обо всем интересно сервисы рассказали ИА «Первое областное».

Пользователи Whoosh совершено более 2 миллионов поездок. Ее средняя продолжительность — 12 минут. За это время горожане успевали проехать 4 километра.

У «МТС Юрент» количество поездок выросло в 2,3 раза по сравнению с прошлым сезоном. Суммарный пробег превысил 2 миллиона километров.

Более 83% поездок совершались по транспортному сценарию (от дома до работы, торгового центра, спортзала, а также как транспорт «последней мили»).

Популярные маршруты у обоих сервисов прошли по проспектам Ленина и Комсомольскому. Отдельно у «МТС Юрент» в лидерах улицы Комарова и Университетской набережной. Среди любимых у пользователей Whoosh — улицы Братьев Кашириных, Северо‑Крымская и Гагарина.

Пик активности в сервисе «МТС Юрент» наблюдался в утренние (с 6 до 10 часов) и вечерние (с 17 до 22 часов) часы.

89% пользователей Whoosh получили высший рейтинг за безопасное вождение. Лишь 0,02% снизили рейтинг из‑за нарушений (неправильная парковка или пересечение дороги без спешивания). Коэффициент аварийности (число аварий на 100 тысяч поездок) сократился на 40%. Приостановлено 2 384 аккаунта из‑за несоответствия возрастного ограничения (верификация через банк ID), более 1 700 из них — у подростков 14–15 лет.

Самокаты «МТС Юрент» оснастили укрупненными индивидуальными номерами для лучшего контроля соблюдения ПДД — это снизило число нарушений (в частности, неспешивания на пешеходных переходах) на 40%. Также была размещена социальная реклама с правилами дорожного движения для самокатчиков (напоминание о возрастных ограничениях, уважении к пешеходам, запрете на перевозку пассажиров, трезвом вождении и правильной парковке. Оператор создал 500 парковок для электросамокатов, чтобы поддерживать порядок на тротуарах. 99,99% поездок завершились без происшествий, а общее количество инцидентов (включая ДТП и падения) сократилось на 30%.

Whoosh отмечает системную работу с пользователями по обучению ПДД совместно с ГАИ и городской администрацией.

«МТС Юрент» зафиксировал следующие изменения среди пользователей. Доля женщин выросла на 15% и достигла 38%. Доля мужчин составила 62%. Основной возраст — от 18 до 34 лет, при этом доля аудитории старше 40 лет увеличилась до 20%. Почти половина пользователей состоят в браке и имеют детей. Среди профессий преобладают IT‑специалисты, а также специалисты в экономической и юридической сферах. Заметно выросло число райдеров из сферы здравоохранения и образования — до 16%.

Whoosh внедрил аренду электросамоката по SMS без доступа к интернету — это позволило компенсировать проблемы с мобильным сигналом и сохранить удобство использования сервиса.

Оба сервиса планируют провести межсезонное техобслуживание и ремонт самокатов, чтобы весной вновь предложить челябинцам удобный и безопасный транспорт.

Сезон 2025 года продемонстрировал устойчивый рост популярности кикшеринга в Челябинске, эффективность комплексных мер по повышению безопасности, расширение и диверсификацию пользовательской аудитории, а также готовность сервисов адаптироваться к городским условиям и потребностям жителей.