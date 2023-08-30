Челябинцы продолжают жаловаться на потопы из‑за дождя

В областном центре с неба льет третий день подряд

В Челябинске за последние 18 часов диспетчерская служба МБУ «ЭВИС» приняла от жителей 11 заявок, связанных с затоплением улиц дождевой водой. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В областном центре уже третий день практически без остановок идет мелкий дождь. Только за минувшие сутки в городе выпало 37 мм осадков — почти половина месячной нормы. Ежедневно горожане жалуются, что вода заливает целые улицы и делает их непроходимыми. Так, накануне утром мэрия сообщала о 19 таких обращениях.

Фактически случаев подтопления может быть и больше. Например, сегодня утром в редакцию ИА «Первое областное» обратился житель поселка Чурилово Сергей Радченко. Он написал на редакционную почту о потопе в частном секторе, в 10-м Лобинском переулке. Мы передали информацию в мэрию, там ответили, что приняли заявку.

Мы продолжаем следить за ситуацией на улице Дмитрия Неаполитанова, где этим летом затопило целый микрорайон. Произошло это отчасти из-за отсутствия ливневой канализации, отчасти — по вине хозяев незаконной автостоянки, откуда дождевая вода стекала прямо к дверям многоэтажек. Парковку снесли, а в проблемном дворе было решено проложить трубы для отвода дождевой воды. В понедельник на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов обещал завершить работы в ближайшие два-три дня. По сообщениям местных жителей, дорожники успели вырыть яму под колодец, но испортившаяся погода остановила работы. Сейчас вода стекает в эту яму, а также на территорию бывшей автостоянки.