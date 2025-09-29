Челябинцы примут участие во всероссийском форуме о духовных аспектах нацбезопасности

На конференции выработают решения по укреплению духовно-нравственных основ страны

В Челябинске пройдет Всероссийская конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». Конференция посвящена национальной политике, урегулированию конфликтов и укреплению духовного здоровья общества, сообщают в пресс-службе правительства региона.

На встрече проработают темы противодействия деструктивному влиянию, развития критического мышления, продвижения традиционных ценностей и поиска новых языков коммуникации с молодежью.

В конференции примут участие представители исполнительных органов Челябинской области, федеральные и региональные эксперты, ученые и педагоги, национально‑культурные объединения, журналисты, этноблогеры и киберволонтеры.

Среди спикеров — президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, федеральный эксперт в урегулировании споров и межэтнических конфликтов Сергей Хаванский и основатель Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

