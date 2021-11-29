Челябинцы примут участие в клинических испытаниях нового препарата от СПИДа

Речь идет об уколах, которые могут заменить ежедневный прием таблеток

Челябинский областной Центр СПИДа примет участие в клинических испытаниях нового препарата от ВИЧ, который предполагает упрощенную схему приема антиретровирусной терапии. Об этом в понедельник, 29 ноября, во время брифинга по ВИЧ-инфекции рассказала главный врач центра Маргарита Радзиховская.

«Наш центр будет участвовать в клинических исследованиях препаратов, которые вводятся инъекционно — раз в неделю или раз в месяц», — заметила Радзиховская.

Чтобы сдержать развитие ВИЧ, пока инфицированные пациенты вынуждены каждый день пить таблетки. Новая схема лечения может значительно упростить их жизнь.

По данным регионального Роспотребнадзора, Челябинская область занимает четвертое место в России по числу вновь выявленных случаев ВИЧ с начала 2021 года и шестое место в России по уровню пораженности населения.

Самыми пораженными территориями региона который год остаются Верхний Уфалей (в два раза выше среднеобластного показателя), Еманжелинск и Коркино (в 1,3 раза выше, чем в целом по области). Самая высокая заболеваемость ВИЧ по итогам неполного 2021 года отмечена в Пласте, Катав-Ивановске и Кизильском районе.

Медики отмечают, что в 80% случаев заражение ВИЧ происходит половым путем. Поэтому современному человеку следует с осторожностью выбирать полового партнера. Парам необходимо хранить верность друг другу, а перед тем, как вступать в близкие отношения, проверяться на ВИЧ.

«Человек с ВИЧ-инфекцией, который принимает антиретровирусную терапию, может прожить полноценную долгую жизнь. Иногда о болезни ему напоминают только таблетки. Но в пандемию коронавируса ВИЧ-позитивным пациентам стоит быть осторожнее. Эти инфекции утяжеляют друг друга. Летальность среди пациентов с ВИЧ выше. Поэтому очень важно пройти вакцинацию от ковида. Если на фоне антиретровирусной терапии иммунная система сохранная, привиться нужно в обязательном порядке. С тяжелыми пациентами вопрос решаем индивидуально», — говорит Маргарита Радзиховская.

Привиться от коронавируса можно в самом Центре СПИДа.