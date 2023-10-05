Челябинцы предпочли поход в кино театру и концертам

Вкусы горожан исследовали социологи

Почти 40 процентов жителей Челябинска предпочитают кино другим вариантам культпоходов. На втором месте по популярности — театр, куда регулярно ходит каждый пятый горожанин. Еще столько же челябинцев вообще не посещают культурных учреждений. Такие результаты дал опрос, проведенный местным филиалом РАНХиГС.

Сильно отстают от лидеров рейтинга стадионы и концертные залы, где предпочитают проводить досуг менее 7% жителей города. В музеях, картинных галереях, на дискотеках и в ночных клубах бывают только 3,5% респондентов.

Социологи отмечают, что просмотрам фильмов на большом экране отдают предпочтение в основном мужчины, молодежь, люди среднего возраста, а также высокообеспеченные (по самоощущению) горожане. В театр обычно ходят жители со средним достатком.

Среди тех, кто вообще никуда не ходит, преобладают горожане от 45 до 59 лет, малообеспеченные и те, у кого нет высшего образования.

Напомним, что недавно в Челябинске состоялся предпремьерный показ блокбастера о Федоре Конюхове «Повелитель ветра». Картину представили сам путешественник, а также постановщик и исполнитель главной роли Федор Бондарчук.