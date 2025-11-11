Челябинцы предложили обустроить в Никольской роще летний кинотеатр

Жители хотят видеть здесь зоны для отдыха, а также площадку для выгула собак

Лыжероллерную трассу, летний кинотеатр и даже зону с «мероприятиями для белок» — такие локации челябинцы хотят видеть в Никольской роще на пересечении Калининского и Тракторозаводского районов. Свои идеи горожане смогли предложить на встрече по проектированию нового благоустроенного пространства.

Почти 70 жителей Калининского района собрались на соучаствующее проектирование, чтобы определить будущее рощи. Челябинцы предложили установить здесь входные группы, урны, дополнительное освещение и видеонаблюдение. Также прозвучали идеи новых зон: площадки для кинологического спорта, лыжероллерной трассы, летнего кинотеатра и «места для белок».

«Самый важный запрос — в балансе между сохранением природы и добавлением новых функций. Сейчас мы систематизируем все предложения и передадим их проектировщикам для подготовки эскизного проекта, который презентуем в конце месяца. Наша задача — сделать качественный эскиз, основанный на мнениях горожан», — поделились в пресс-службе Агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска.

Позже эскиз Никольской рощи передадут в администрации города и Калининского района, где будут решать судьбу территории.