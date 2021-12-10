Челябинцы предлагают президенту России объявить в стране Год национальностей

Идея родилась на Съезде национально-культурных объединений Южного Урала

В пятницу, 10 декабря в Челябинске прошел юбилейный десятый Съезд национально-культурных объединений Южного Урала. Он собрал гостей со всей страны и породил громкую инициативу — челябинцы предлагают президенту России объявить в стране Год национальностей.

«Сегодня в условиях внешних вызовов национальная политика приобретает большое значение. Мы предлагаем президенту России, где живут более 150 национальностей, объявить в стране Год национальностей. Он покажет, как представители разных культур живут в согласии и мире. И это будет серьезным объединяющим фактором», — заявил депутат Заксобрания области Александр Журавлев.

Южный Урал такой же многонациональный, как большая Россия. И четверть века назад здесь создали региональную Ассамблею народов. Организация объединила более 30 национально-культурных центров, которые год за годом активно участвуют в общественной жизни Челябинской области и страны: проводят национальные праздники, научные конференции, фестивали. В непростых условиях пандемии национально-культурные центры активно помогали своим соотечественникам, которые оказались отрезанными от дома.

Многие проекты общественных организаций нашли поддержку у властей региона, в том числе через систему губернаторских грантов, а с недавних пор в области учредили премия губернатора в сфере национальной политики. По словам вице-губернатора области Анатолия Векшина, только в 2021 году власти направили через гранты 100 млн рублей на поддержку социально значимых инициатив нацоинальных культурных центров.

Совместную работу общественных организаций и местных властей высоко оценили на уровне федерации.

«Благодаря активному взаимодействию органов власти и национальных центров в Челябинской области успешно развивается самобытная культура народов России. А такие мероприятия, как этот съезд, укрепляют национальное согласие, обеспечивают политическую и социальную стабильность, способствуют сохранению суверенитета страны», — заявила советник информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства по делам национальностей Софья Бережкова.

По данным социологов, в 2021 году этноконфессиональные отношения переместились во второй десяток проблем, волнующих россиян. А доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в России показала положительную динамику.

«Хорошими результатами завершает год и Челябинская область. Этноконфессиональные отношения здесь характеризуются как нормальные, безконфликтные, доброжелательные и способствующие общественному согласию. А доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений превысила 85%. Это больше. чем было в 2019 и 2020 году», — рассказал участникам конференции по видеосвязи член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

Десятый съезд национально-культурных объединений Южного Урала имел практическую направленность — его участники обсуждали механизм создания и реализации общественных проектов, которые собственно и помогают поддерживать взаимное уважение у представителей разных культур.