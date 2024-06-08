Челябинцы пожаловались на разлив канализации возле Первого озера

По их словам, зловонную воду откачивают прямо в водоем

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В редакцию ИА «Первое областное» поступила жалоба от жительницы Тракторозаводского района Челябинска. Женщина сообщила, что в переулке Мамина разлилась канализация, и уже который день воду с не самым приятным запахом сливают прямо в Первое озеро.

«По адресу переулок Мамина 2б/1 откачивают канализацию прямо в Первое озеро. Очистные сооружения делают это уже на протяжении нескольких дней»,— написала читательница ИА «Первое областное».

Мы позвонили в диспетчерскую МУП «ПОВВ», чтобы выяснить, что происходит в переулке.

«В Первое озеро ничего не откачивают. Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция»,— уточнила диспетчер.

По ее словам, авария устраняется, но сроки пока неизвестны.