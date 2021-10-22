Челябинцы пожаловались на пробки на Комсомольском проспекте

Замглавы города по дорожному хозяйству объяснил, с чем связаны заторы

Жители Челябинска пожаловались на пробки на Комсомольском проспекте после его реконструкции. По словам водителей, на перекрестках с улиц Чайковского и Молодогвардейцев в часы пик движение встает. Причина — появление полос для поворота налево. На претензии ответил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Специалисты комитета дорожного хозяйства проводят мониторинг ситуации на дорогах. Действительно, затруднения движения фиксируются, однако зачастую в этом винят автомобилистов.

«Пропускная способность левого поворота с улицы Молодогвардейцев на Комсомольский проспект в часы пик увеличилась в два раза. Движение с двух полос по улице Молодогвардейцев в прямом направлении проспекта Победы свободное. Но в межпиковый период движение по крайней правой полосе по улице Молодогвардейцев в направлении проспекта Победы действительно бывает затруднено — потому что водители устроили парковку вдоль проезжей части», — сообщил Максим Куляшов.

Кроме того, исключение левого поворота «на просачивание» с улицы Чайковского на Комсомольский проспект увеличило пропускную способность полос в прямом направлении по улице Чайковского в сторону Куйбышева и сократило количество перестроений в границах пересечения.

Напомним, в июне власти Челябинска озвучили для горожан результаты независимой экспертизы работ по ремонту Комсомольского проспекта, которую проводили по распоряжению главы города. Схемой предусмотрена выделенная полоса для общественного транспорта.