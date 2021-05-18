Челябинцы пожаловались на переполненные контейнерные площадки во дворах

На претензии ответил глава компании-регоператора «Центр Коммунального сервиса»

Фотографии переполненных мусором контейнерных площадок сразу в нескольких районах Челябинска появились в социальных сетях. Жители жалуются, что отходы копятся несколько дней, из-за чего возле баков появляются насекомые и крысы.

«Три дня не вывозят мусор по улице 5-я Электровозная, 1а. Городские власти когда-нибудь начнут решать эту проблему с мусором по всему городу? Еще такая жара стоит, не хватает какой-нибудь эпидемии нам», — пишет в соцсети «Текслер, помоги» житель Ленинского района.

«Центр города Челябинска, Энтузиастов, 19. Мало того что ограда территории мусорки сломана давно и за ней скапливается мусор, так еще и крысы приходят. Теперь остались с одним баком на несколько домов и не регулярно убираемым мусором», — обращается в соцсетях житель Центрального района.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор ООО «Центр Коммунального сервиса» Захид Камилов. В компании отмечают несколько причин, по которым на контейнерных площадках скапливается мусор.

«Прошли весенние субботники. Тот норматив образования отходов, который есть, вырастает в разы, и мы сталкиваемся с большими объемами мусора. До сих пор остаются субъективные причины, связанные с выходом из строя транспортных средств и с некоторым непониманием со стороны подрядчиков. Происходят срывы графиков, и мы видим завалы мусора на контейнерных площадках. В таких случаях регоператор должен не только опустошить контейнеры и вывезти мусор, но и очистить площадку, ее завал произошел по нашей вине. Возникают и более объективные причины. Например, когда доступ мусоровозу к площадке блокируют автомобили жителей. В майские праздники мы это наблюдали», — ответил Захид Камилов.

Еще одна причина завала мусорных площадок связана чаще всего с частным сектором и территорией рядом с садами. На них жители складируют мусор, который не относится к ТКО, — это ветки и мешки с листвой.

«Регоператор занимался, в частности, вывозом мусора с площадок многоквартирных домов после субботников. Это определено законом. Но что касается частного сектора, таких требований нет. Особенно остро проблема стояла в Кизильском и Сосновском районах, где контейнеры были завалены мешками с листвой и ветками. Наши подрядчики старались убирать эти отходы, хотя не должны были это делать. Из-за этого машины загружались быстрее, чем обычно, и соответственно, не могли в нормальном режиме обслужить те площадки, которые есть дальше на маршруте», — сообщил гендиректор ООО «Центр Коммунального сервиса».

Длительные праздники и субботники — это исключительные случаи, когда подрядчик не успевает вывести необходимый объем мусора. Если же при своевременном вывозе ТКО, на контейнерных площадках постоянно образуются завалы отходов, то это зона ответственности собственника земельного участка или управляющей компании. Именно они должны следить за содержанием площадок с контейнерами и прибирать их.