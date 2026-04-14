Челябинцы пожаловались на новую систему открытия дверей в автобусах № 24

Помимо «лагающей» кнопки, вопросы вызвал грязный транспорт

С 11 апреля в Челябинске ввели новую систему адресного открытия дверей в автобусах № 24 и № 64. Теперь пассажиры могут это делать самостоятельно, нажав на кнопку. Читатели ИА «Первое областное» пользуются этими маршрутами и испытали на себе действие новой системы. По их словам, система работает частично.

«На маршруте № 24 система работает коряво. Из трех дверей по кнопке открылась только одна. Водителю все равно, смогли зайти пассажиры или нет, — одна же дверь открылась», — написала в редакцию Ольга.

Подобный отзыв мы уже получали ранее от жителя ЧМЗ. По его словам, систему адресного открытия дверей уже внедряли два месяца назад, но ничего из этого не вышло.

«Автобус подъехал, и ты, как дурак, стоишь на остановке. Больше всего страдают бабушки — они не понимают эту систему. Водитель уже сам открывает, когда начинаешь орать», — утверждает он.

Кроме того, многие пассажиры отметили, что двери транспорта грязные, к ним неприятно прикасаться — боишься замарать руки. Саму кнопку открытия дверей протирают, но, по словам подписчиков, явно не каждый день.