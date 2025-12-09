Челябинцы пожаловались на минусовую температуру в автобусе № 18

От холода окна в транспорте заиндевели изнутри

Читатели 1obl.ru сообщают о ледяных автобусах в Челябинске. Так, на маршруте № 18 термометр показывает −1°C.

На кадрах, которые в редакцию Первого областного информагентства прислала челябинка, видно, что в салоне от холода заиндевели все окна.

«Ехала с пересадкой, сначала в автобусе № 34 — там совсем дубак. Казалось, что в транспорте даже холоднее, чем на улице. Затем села в 18 маршрут, там было гораздо теплее, но все равно минусовая температура», — сообщила наша читательница.

Напомним, в Челябинске перевозчиков уже начали штрафовать за холод в салонах. Температуру ниже нормы отметили на 20 маршрутах города.