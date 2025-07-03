Челябинцы наблюдали массовый сбой «ВКонтакте». Социальная сеть не работала больше получаса, заметили в редакции ИА «Первое областное».
По данным платформы «Сбой.РФ», массовые жалобы на работу фиксировались по всей России. По каким причинам ВК «лег», непонятно.
Сбои затронули как мобильную, так и десктопную версию соцсети. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (20%), Свердловской области (12%) и Санкт-Петербурга (9%).
Сейчас «ВКонтакте» постепенно начинает оживать, однако не дает выкладывать посты.