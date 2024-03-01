Челябинцы пожаловались на крыс в Генпрокуратуру России

Дератизацию двора провели только после вмешательства ведомства

«Жители одного из челябинских дворов пожаловались на грызунов — только после вмешательства замгенпрокурора на территории провели дератизацию, а также в городах области вывезли мусор, убрали дворы и очистили крыши от снега, в Сосновском районе расчистили дороги, а в Бакале устранили разлив сточных вод»,

— рассказали в ведомстве.