Крысы во дворах, невывоз мусора и снега и нечищеные дороги — с такими жалобами южноуральцы обратились к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву в ходе видеоприема, рассказали в региональном ведомстве.

Всего от челябинцев поступило 25 обращений. Они касались самых разных тем: от несвоевременной уборки снега до некачественного содержания многоквартирных домов.

«Жители одного из челябинских дворов пожаловались на грызунов — только после вмешательства замгенпрокурора на территории провели дератизацию, а также в городах области вывезли мусор, убрали дворы и очистили крыши от снега, в Сосновском районе расчистили дороги, а в Бакале устранили разлив сточных вод», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что ранее заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область. Он посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, а также обсудил готовность региона к предстоящим паводкам.