Челябинцы пожаловались на аварийную детскую площадку на Северо‑Западе

Дырявые мусорки, щебень вместо покрытия, сломанные качели — лишь часть общей картины

В редакцию ИА «Первое областное» обратились жители микрорайона AKADEM Riverside с жалобой на детскую площадку, расположенную между ОЦ № 7 и стадионом. Она находится в аварийном состоянии, долгое время не ремонтируется, а неравнодушные местные жители получают лишь отписки. В мэрии нашей редакции объяснили, почему площадка постепенно превращается в «заброшку».

«Детям нечем играть, нет песка, основная часть мусорок дырявые, нет никакого покрытия, ребята гоняют мяч по щебню, ступеньки на горку прогнившие. Маленькие дети бегают сквозь дыры в заборе площадки, из которых торчат прутья», — рассказывает челябинка Анна Евдокимова.





Местные жители говорят, что в управляющей компании сообщили, что площадка не входит в состав общедомового имущества собственников помещений многоквартирных домов, поэтому УК не обязана ремонтировать ее. Мы начали разбираться, кто несет ответственность за этот участок земли.





В мэрии сообщили, что вид разрешенного использования — для комплексного освоения территории. Участок находится в федеральной собственности и передан АО «ДОМ.РФ».

«Сейчас рассматривается вопрос о возможности передачи данного земельного участка на постоянное содержание в администрацию Калининского района. Только после этого у муниципалитета появится возможность обслуживать расположенную на нем детскую площадку», — подчеркнули в администрации.





Аварийное состояние детской площадки — далеко не единственное из «проклятий Академа». Ранее сообщалось, что в доме микрорайона упал лифт с 12-летним мальчиком. Спустя месяц у лифта в соседнем доме оборвался один из тросов.